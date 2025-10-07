وزير الاتصالات يلتقى مجموعة من المتدربين والمهنيين المستقلين وخريجى البرامج للوزارة بقنا

قام الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جامعة جنوب الوادى فى محافظة قنا بهدف نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال الرقمية، ودعم رواد الأعمال واحتضان الشركات الناشئة، وتمكين الشباب من أبناء المحافظة فى مختلف المجالات التكنولوجية. وذلك بحضور الدكتور/ حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور/ أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة عقد الدكتور/ عمرو طلعت لقاءا موسعا مع مجموعة من المتدربين والشباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين وخريجى البرامج التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وفى كلمته أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن قصص نجاح الشباب خريجى برامج ومبادرات الوزارة والجهات التابعة لها فى مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا قنا» تعكس التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجاح رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية والتى تهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصقل مهاراتهم فى العمل الحر، وبناء قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات، وتنمية الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قاسما مشتركا فى مختلف القطاعات لتحقيق نهضة حقيقية ترتكز على تكنولوجيا المعلومات وهو الأمر الذى ساهم فى تعزيز نمو القطاع من خلال تنامى مشروعات التحول الرقمى، وزيادة قدرته التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

ودعا الدكتور/ عمرو طلعت الشباب إلى مواصلة الجهود لتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

كما دار حوار مفتوح بين الدكتور/ عمرو طلعت والشباب من المتدربين وخريجى البرامج التدريبية بالمركز، أجاب خلاله على استفساراتهم واستمع إلى مطالبهم، والتى تمثلت معظمها فى التوسع فى برامج التدريب وإتاحة فرص للشباب للالتحاق بمستويات مختلفة من التدريب فى مسارات متخصصة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت خلال اللقاء حرص الوزارة على تمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر؛ مشيرًا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بصدد الانتهاء من بناء منصة مخصصة للمهنيين المستقلين توفر لهم مجموعة من الخدمات والحوافز والتسهيلات.

هذا وقد تناول اللقاء نتائج أعمال برامج التدريب والمبادرات المنفذة فى مركز إبداع مصر الرقمية بقنا من خلال الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين أكثر من 60 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا والمحافظات القريبة عبر مبادرات متنوعة على مدار 5 أعوام؛ شملت البرامج والاستشارات المتنوعة المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) داخل المركز فى مجالات استشارات المسارات المهنية والأنشطة التقنية، والتدريب على البرامج التقنية والتطبيقية، وتأهيل سفراء التكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس، والبرامج التدريبية الصيفية والميدانية، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة المقدمة من المعهد القومى للاتصالات (NTI) التى تضمنت مبادرة شباب مصر الرقمية، ومبادرة رفع المهارات للعمل الحر، والبرنامج الصيفى لطلاب الجامعات، وبرنامج تقنيات الألياف الضوئية ، فضلًا عن أكاديمية المواهب المصرية، وأكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب.

كما شملت أنشطة المركز باقة الخدمات والبرامج التى تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والتى تتضمن برامج لتسريع عمليات الابتكار ودعم رواد الأعمال، والأنشطة التدريبية، وبرامج التأهيل للعمل الحر، إلى جانب دعم تكوين الفرق الريادية فى مراحل ما قبل الاحتضان فضلا عن خدمات احتضان الشركات الناشئة، بما يسهم فى تمكين الشباب من مختلف الفرص بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتهم على تأسيس شركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا وقادرة على المنافسة والنمو.

واستعرض المهندس/ وليد الإنجباوى المدير التنفيذى لـ "مبادرتى براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" برامج ومبادرات أجيال مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعد مظلة تضم أربع مبادرات تدريبية تغطى كافة المراحل العمرية وتستهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع بمختلف تخصصاتهم وهي: براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية، وبُناة مصر الرقمية؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فى تنفيذ هذه البرامج بمحافظة قنا.

واستعرض أحد الشباب من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظة قنا، من خريجى مسار تحليل الأعمال ضمن مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، تجربته فى اكتساب مجموعة متكاملة من المهارات التقنية والشخصية من خلال المبادرة، والتى أهلته للالتحاق بسوق العمل.

وتحدث أحد الشباب من الملتحقين بمبادرة رواد مصر الرقمية عن تجربته فى مسار تطوير البرمجيات، مشيرًا إلى أهمية المبادرة فى صقل مهاراته من خلال منظومة التدريب المتكاملة التى تجمع بين التدريب النظرى والتطبيق العملى وفقا لأحدث التقنيات.

كما تحدث نماذج من الملتحقين بمبادرتى براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية حول ما أتاحته المبادرتان لهم من فرص للتعلم والتطبيق العملى فى مجالات تكنولوجية، مؤكدين أن هذه البرامج أسهمت فى تنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم الرقمية.

كما استمع الدكتور/ عمرو طلعت إلى عدد من خريجى برامج ومبادرات المعهد القومى للاتصالات والتى شملت مبادرة الألياف الضوئية (البرنامج المكثف لمدة أربعة أشهر)، وأكاديمية المواهب المصرية ETA–هواوى، ومبادرة التدريب الصيفى، وأكاديمية الأمن السيبرانى لمرحلتى النشء (من 10 إلى 17 عامًا) وطلبة الجامعات؛ حيث ناقش معهم مدى استفادتهم من البرامج التدريبية، وانعكاسها على تطوير مهاراتهم التقنية وتأهيلهم للحصول على فرص عمل متميزة فى مصر وخارجها، بالإضافة إلى تمكينهم من العمل كمهنيين مستقلين فى شركات عالمية.

كذلك اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت مع مؤسسى ومسؤولى عدد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المحتضنة داخل المركز والمستفيدة من خدماته، بحضور المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والدكتور/ حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور/ أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس/ محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأسواق، ومسئولي "كريتيفا" قنا.

وخلال اللقاء، استعرض مؤسسو ومسؤولو الشركات أنشطة شركاتهم التى تشمل تقديم حلول رقمية ومنصات إلكترونية مبتكرة فى مجالات متعددة، من بينها تطوير البرمجيات، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتعليم عن بُعد، والتسويق العقارى القائم على الحلول التكنولوجية، إلى جانب منصات تربط مطورى البرمجيات فى الصعيد بعملاء خارجيين وفرص عمل حر، ومنصات لخدمات التصميم والفنون الرقمية، وأخرى لتيسير عمليات سلاسل الإمداد وربط أصحاب الأعمال بالمستفيدين عبر حلول رقمية متكاملة

كما قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة داخل معامل مركز إبداع مصر الرقمية بقنا، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأدوات الداعمة للتدريب العملى فى مجالات البرمجة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستمع إلى شرح من الفرق التدريبية حول آليات تنفيذ البرامج العملية وتطبيقاتها المختلفة.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت قام اليوم بجولة فى محافظتى الأقصر وقنا لافتتاح وتفقد عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات ومشروعات الاتصالات والبريد؛ حيث تضمنت الجولة افتتاح المركز الجديد لشركة فاوندإيفر Foundever العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء (CX) فى محافظة الأقصر وكذلك تفقد شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا التعليم (EdTech) وتطوير البرمجيات، فيما تضمنت جولته فى محافظة قنا تفقد كل من مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومركز "إكسيد" "Xceed " لخدمة العملاء، ومركز مبيعات قنا المستجدة، ومكتب بريد دندرة، ووحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى حميات قنا، وزيارة شركة متخصصة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمى.