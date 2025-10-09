قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عربية النواب: الدبلوماسية المصرية تفرض كلمتها وتوقف نزيف الدم في غزة

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية، بالتنسيق مع دولة قطر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد تفوق الدبلوماسية المصرية وقدرتها الفائقة على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة واقتدار.

وأوضح “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم أن ما تحقق يمثل امتداداً طبيعياً للدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، ليس بالكلمات أو البيانات، بل بالفعل الملموس والجهد السياسي المباشر الذي يحمي أرواح الأبرياء ويعيد الأمل للشعب الفلسطيني في حياة آمنة.

مؤكداً أن المجتمع الدولي أصبح أمام اختبار حقيقي، وعليه أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن يتحمل مسؤولياته الكاملة في إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه الخطوة تؤكد للعالم كله استمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اداء دورها التاريخى والمحورى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف إطلاق النار قطر اتفاق وقف إطلاق النار

