قيادي بمستقبل وطن: نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بغزة إنجاز تاريخي

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجسد الدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، ويعكس مكانة مصر كركيزة أساسية في استقرار المنطقة.

وثمّن مسعود، في تصريح له اليوم، الجهود الكبيرة التي قادتها مصر بقيادة الرئيس السيسي، والتي تكللت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا وإنسانيًا يعيد لمصر موقعها الريادي في قيادة مسار السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الدور المصري كان حجر الزاوية والضامن الأساسي لنجاح المفاوضات رغم ما واجهته من تعقيدات وتحديات، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تثبت مرة تلو الأخرى أنها صوت العقل والضمير العربي، والداعم الأول للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار أحبط كافة المخططات التي كانت تستهدف تصفية القضية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين.

واختتم مسعود تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الأجهزة الوطنية التي عملت في صمت وإخلاص خلال الشهور الماضية لإنهاء معاناة أهالي غزة، مشددًا على ضرورة استكمال الدور المصري في متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.