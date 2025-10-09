قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
برلمان

برلماني: اتفاق غزة في شرم الشيخ تتويج لجهود مصر من أجل السلام

عادل زيدان
عادل زيدان
محمد الشعراوي

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ،  أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، يمثل تتويجًا جديدًا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الساحة الفلسطينية بعد فترة طويلة من النزاع.

وأشار زيدان إلى أهمية هذه اللحظة التاريخية، مثمناكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عبر عنها في تغريدة له، حيث أكد أن "العالم شهد لحظة تاريخية تُجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب". وأضاف أن توقيع الاتفاق جاء من أرض السلام، شرم الشيخ، التي تعد مهد الحوار والتقارب الإقليمي.

وأوضح النائب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة يأتي بعد عامين من المعاناة، ويعتمد على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برعاية ثلاثية من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد زيدان أن القاهرة تثبت مجددًا من خلال هذا الإنجاز أنها الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار في الإقليم، مشيرًا إلى أن الوساطة المصرية كانت عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة نحو تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية.

ودعا النائب إلى دعم دولي مستمر للحفاظ على ما تحقق، والعمل على إنهاء كل أشكال العنف والصراعات في المنطقة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.

عادل زيدان قطاع غزة مدينة شرم الشيخ الساحة الفلسطينية

