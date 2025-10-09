برلماني: اتفاق غزة في شرم الشيخ تتويج لجهود مصر من أجل السلام

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، يمثل تتويجًا جديدًا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الساحة الفلسطينية بعد فترة طويلة من النزاع.

وأشار زيدان إلى أهمية هذه اللحظة التاريخية، مثمناكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عبر عنها في تغريدة له، حيث أكد أن "العالم شهد لحظة تاريخية تُجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب". وأضاف أن توقيع الاتفاق جاء من أرض السلام، شرم الشيخ، التي تعد مهد الحوار والتقارب الإقليمي.

وأوضح النائب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة يأتي بعد عامين من المعاناة، ويعتمد على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برعاية ثلاثية من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد زيدان أن القاهرة تثبت مجددًا من خلال هذا الإنجاز أنها الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار في الإقليم، مشيرًا إلى أن الوساطة المصرية كانت عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة نحو تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية.

ودعا النائب إلى دعم دولي مستمر للحفاظ على ما تحقق، والعمل على إنهاء كل أشكال العنف والصراعات في المنطقة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.