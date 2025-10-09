قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عربية النواب: الدبلوماسية المصرية تفرض كلمتها وتوقف نزيف الدم في غزة
مجلس الشباب المصري: وقف الحرب بغزة يثبت ثقل وقوة مصر في المنطقة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سياسيون ونواب: الرئيس السيسي يكتب تاريخا جديدا للمنطقة.. ونشيد بالدور المصري في إنجاح مفاوضات غزة وتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

برلماني: الرئيس السيسي يعيد تعريف القيادة الإقليمية من بوابة السلام

قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي أعاد ضمير الإنسانية إلى العالم من شرم الشيخ

مهران: نجاح الوساطة المصرية في اتفاق وقف إطلاق النار تأكيد على الثقة الدولية في قيادة الرئيس السيسي


أثبتت القيادة السياسية المصرية قدرتها وحكمتها في إدارة جميع الملفات الإقليمية الحساسة وعلي رأسها القضية الفلسطينية ودائما ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحريك المياه الراكدة ونجح في دعم القضية الفلسطينية ووضع آليات  لوقف إطلاق النار علي غزة ، من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ المصرية وهو ما اثني عليه السياسين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب .

حيث قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الوساطة المصرية بمشاركة دولة قطر في التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، يُجسد الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد «مهران» أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ يعكس الثقة الدولية والإقليمية في القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة في المنطقة بحكمة وحنكة سياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن هذا النجاح الدبلوماسي يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط، ويمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمهيدًا لاستئناف مسار الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح النائب علي مهران، أن هذا الاتفاق يمثل ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية، سواء عبر الاتصالات السياسية أو التحركات ، في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني وحماية المدنيين الأبرياء.

كما شدد  مهران،  على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والمُدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التحركات المصرية المتواصلة تؤكد التزام القيادة السياسية بنهج السلام العادل، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

أشاد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققته الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر عززت بهذا الإنجاز مكانتها كقوة إقليمية تمتلك أدوات التأثير والقدرة على إدارة الأزمات.

وقال غنيم ، إن ما حدث في شرم الشيخ لم يكن صدفة، بل ثمرة لجهود سياسية وإنسانية متواصلة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلاء صوت العقل وإنهاء دوامة الحرب التي استنزفت شعوب المنطقة.

وأضاف غنيم ، أن الاتفاق يمثل انتصارًا للإرادة المصرية التي اختارت طريق الحوار بدلاً من التصعيد، مشيرًا إلى أن القاهرة استطاعت أن تجمع بين المتناقضات وتوحّد الصف العربي حول هدف مشترك هو استعادة الاستقرار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري تجاوز الوساطة التقليدية إلى ممارسة قيادة مسؤولة تحظى بثقة المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للاتفاق جاءت تتويجًا لتوازن سياسي نادر في ظل التوتر الإقليمي.

وأوضح غنيم ، أن هذه الخطوة التاريخية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم، مشيرًا إلى أن مصر برهنت من جديد على أن قوتها الحقيقية تكمن في قدرتها على صناعة السلام لا في أدوات الصراع، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يكرّس شرم الشيخ كعاصمة للسلام العالمي، ويؤكد أن مصر ستظل حجر الزاوية في معادلة الأمن الإقليمي، بفضل سياستها المتزنة ومواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة.

ومن جانبه أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنجاح الكبير الذي حققته القيادة السياسية المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ما جرى في شرم الشيخ يعكس دور مصر المحوري كقوة سلام عالمية تقود العالم نحو الضمير الإنساني، وتثبت أن لغة العقل والعدالة أقوى من السلاح.

وقال عبد اللطيف:" الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد هذا المسار بشجاعة ومسؤولية تاريخية، مجسدًا ضمير الإنسانية في زمن تتصارع فيه المصالح، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية أثبتت قدرتها على تجاوز العقبات السياسية والعسكرية، لتضع مبدأ “الحق في الحياة” في صدارة أولوياتها.

وتابع أمين الشؤون القانونية،  أن الاتفاق الذي رعته مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة جاء تتويجًا لجهود طويلة من التحركات الهادئة والاتصالات المكثفة، هدفها حماية المدنيين وإعادة الأمل لشعوب المنطقة، مشددًا على أن القاهرة تعاملت مع الملف الفلسطيني – الإسرائيلي من منطلق إنساني خالص، دون انحياز أو مكاسب ضيقة.

وأكد عبد اللطيف، أن ما تحقق في شرم الشيخ هو دليل جديد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي باتت مرجعًا أخلاقيًا وسياسيًا للعالم في كيفية إدارة الأزمات بروح السلام لا منطق القوة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يكرس مكانة مصر كدولة تصنع التوازن وتحمي القيم، وتعيد للإنسانية ثقتها في قدرتها على تجاوز الحروب نحو مستقبل من الأمان والكرامة.

كما ثمنت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء ، الدور الكبير الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الريادية في المنطقة ودورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكدت سالم  ،  أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة منذ بداية الأزمة جاءت استكمالًا لنهج الدولة المصرية القائم على التهدئة، وحماية الأبرياء، وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية مدينة السلام أعضاء مجلس الشيوخ والنواب شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

ترشيحاتنا

قديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

قديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

إحالة البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

إحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة.. نشرت فيديوهات خادشة للحياء

تمتد لبعد انتهاء عملية الاقتراع.. تعرف على مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس النواب

حتى بعد الاقتراع.. تعرف على مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس النواب

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد