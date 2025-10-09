سياسيون ونواب: الرئيس السيسي يكتب تاريخا جديدا للمنطقة.. ونشيد بالدور المصري في إنجاح مفاوضات غزة وتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار

برلماني: الرئيس السيسي يعيد تعريف القيادة الإقليمية من بوابة السلام

أثبتت القيادة السياسية المصرية قدرتها وحكمتها في إدارة جميع الملفات الإقليمية الحساسة وعلي رأسها القضية الفلسطينية ودائما ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحريك المياه الراكدة ونجح في دعم القضية الفلسطينية ووضع آليات لوقف إطلاق النار علي غزة ، من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ المصرية وهو ما اثني عليه السياسين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب .

حيث قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الوساطة المصرية بمشاركة دولة قطر في التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، يُجسد الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد «مهران» أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ يعكس الثقة الدولية والإقليمية في القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة في المنطقة بحكمة وحنكة سياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن هذا النجاح الدبلوماسي يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط، ويمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمهيدًا لاستئناف مسار الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح النائب علي مهران، أن هذا الاتفاق يمثل ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية، سواء عبر الاتصالات السياسية أو التحركات ، في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني وحماية المدنيين الأبرياء.

كما شدد مهران، على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والمُدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التحركات المصرية المتواصلة تؤكد التزام القيادة السياسية بنهج السلام العادل، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

أشاد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققته الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر عززت بهذا الإنجاز مكانتها كقوة إقليمية تمتلك أدوات التأثير والقدرة على إدارة الأزمات.

وقال غنيم ، إن ما حدث في شرم الشيخ لم يكن صدفة، بل ثمرة لجهود سياسية وإنسانية متواصلة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلاء صوت العقل وإنهاء دوامة الحرب التي استنزفت شعوب المنطقة.

وأضاف غنيم ، أن الاتفاق يمثل انتصارًا للإرادة المصرية التي اختارت طريق الحوار بدلاً من التصعيد، مشيرًا إلى أن القاهرة استطاعت أن تجمع بين المتناقضات وتوحّد الصف العربي حول هدف مشترك هو استعادة الاستقرار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري تجاوز الوساطة التقليدية إلى ممارسة قيادة مسؤولة تحظى بثقة المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للاتفاق جاءت تتويجًا لتوازن سياسي نادر في ظل التوتر الإقليمي.

وأوضح غنيم ، أن هذه الخطوة التاريخية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم، مشيرًا إلى أن مصر برهنت من جديد على أن قوتها الحقيقية تكمن في قدرتها على صناعة السلام لا في أدوات الصراع، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يكرّس شرم الشيخ كعاصمة للسلام العالمي، ويؤكد أن مصر ستظل حجر الزاوية في معادلة الأمن الإقليمي، بفضل سياستها المتزنة ومواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة.

ومن جانبه أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنجاح الكبير الذي حققته القيادة السياسية المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ما جرى في شرم الشيخ يعكس دور مصر المحوري كقوة سلام عالمية تقود العالم نحو الضمير الإنساني، وتثبت أن لغة العقل والعدالة أقوى من السلاح.

وقال عبد اللطيف:" الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد هذا المسار بشجاعة ومسؤولية تاريخية، مجسدًا ضمير الإنسانية في زمن تتصارع فيه المصالح، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية أثبتت قدرتها على تجاوز العقبات السياسية والعسكرية، لتضع مبدأ “الحق في الحياة” في صدارة أولوياتها.

وتابع أمين الشؤون القانونية، أن الاتفاق الذي رعته مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة جاء تتويجًا لجهود طويلة من التحركات الهادئة والاتصالات المكثفة، هدفها حماية المدنيين وإعادة الأمل لشعوب المنطقة، مشددًا على أن القاهرة تعاملت مع الملف الفلسطيني – الإسرائيلي من منطلق إنساني خالص، دون انحياز أو مكاسب ضيقة.

وأكد عبد اللطيف، أن ما تحقق في شرم الشيخ هو دليل جديد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي باتت مرجعًا أخلاقيًا وسياسيًا للعالم في كيفية إدارة الأزمات بروح السلام لا منطق القوة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يكرس مكانة مصر كدولة تصنع التوازن وتحمي القيم، وتعيد للإنسانية ثقتها في قدرتها على تجاوز الحروب نحو مستقبل من الأمان والكرامة.

كما ثمنت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء ، الدور الكبير الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الريادية في المنطقة ودورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكدت سالم ، أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة منذ بداية الأزمة جاءت استكمالًا لنهج الدولة المصرية القائم على التهدئة، وحماية الأبرياء، وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.