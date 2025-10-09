توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. ووقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار الذهب تواصل الصعود.. مفاجأة بعيار 21 اليوم.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة وتحذيرات من اضطراب الملاحة



مع تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليًا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، جالبًا معه أجواء خريفية غير مستقرة، وأمطارًا متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم مازالت البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة فى معظم محافظات شمال البلاد، والذى يستمر معها سقوط أمطار، ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري.

تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.39 جنيه للبيع، و55.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.87 جنيه للبيع، 63.67 جنيه للشراء.

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، أعلن عن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم، وأن وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

وتجمّع المئات مساء أمس، الأربعاء، في ساحة الرهائن بتل أبيب، للاحتفال بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمّن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفادت به شبكة CNN.

وشهدت الساحة أجواءً من الفرح والترقّب، حيث شارك نحو 200 شخص من عائلات المحتجزين السابقين والحاليين في الاحتفال، إلى جانب عدد من الأسرى المحرّرين الذين أُفرج عنهم في صفقات سابقة، من بينهم عُمر شم طوف، عُمر وينكرت، إيليا كوهين، ورومي غونين.

وقالت الشبكة إن كل أسير محرّر كان يُستقبل بالتصفيق والهتافات عند وصوله إلى المكان، بينما حرص الحضور على عناق ذوي الرهائن الذين ما زالوا في غزة، وسط مشاعر امتزجت بين الفرح والحنين والدموع.

دخول الاتفاق لوقف الحرب في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم| تفاصيل



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الاتفاق المبرم لوقف الحرب في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً.

مصر تسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

وقالت مصادر من القاهرة إن مصر تبذل جهوداً كبيرة لضمان دخول الجرافات لتهيئة الطرق في القطاع، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

الاتفاق تم بعد مشاورات مكثفة بين الوفود

وأكد مراسل القناة أن الاتفاق تم بعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين كافة الأطراف المعنية، ما يعكس توافقاً واسعاً في الجهود المبذولة للوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية في المنطقة.

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين



أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "تدمير حماس" بعد عودة المحتجزين، مؤكداً في تصريحاته أن هذه ستكون خطوة ضرورية لضمان الأمن.

جاءت تصريحات سموتريتش وسط نقاش داخلي إسرائيلي حول الخطوات التالية بعد الاتفاق الأخير.

تحذير من عودة حماس لحيازة السلاح

من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أُبرِم يتضمن تنازلات، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل "بكل الوسائل القانونية والسياسية" لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح، معبراً عن التزام المسئولين بمنع تكرار الأحداث التي أدت إلى التصعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها تجري تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق والتهيؤ لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتأمين مناطق الانتشار وفق التفاهمات المعلنة.

تصريحات القادة الإسرائيليين وتأكيدات الجيش تأتي في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي والإقليمي خطوات تطبيق الاتفاق والآليات المتفق عليها لضمان تبادل الأسرى وسير عمليات الإغاثة وتهدئة الأوضاع في القطاع.

السيسي: شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب



عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

مدبولي: مصر تلتزم بتعزيز التكامل الإقليمي ودعم أهداف الكوميسا



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام القمة الـ 24 لتجمع الكوميسا، أن مصر تلتزم بالكامل بدعم أهداف التجمع الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

التنمية المستدامة في أفريقيا

وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأوضح مدبولي أن مصر تركز على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإقليمية المختلفة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الإقليمي.

رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا



أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومصر تحرص على المشاركة في المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام القمة الـ 24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كمظلة لتعزيز التكتلات الإقليمية .

وأضاف مدبولي: “مصر تؤكد أهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة الإقليمية، ومصر تدعم المشروعات التنموية في تجمع الكوميسا وتعمل على تعزيز إمكانياته التنموية”