رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومصر تحرص على المشاركة في المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام القمة الـ 24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كمظلة لتعزيز التكتلات الإقليمية .

وأضاف مدبولي: “مصر تؤكد أهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة الإقليمية، ومصر تدعم المشروعات التنموية في تجمع الكوميسا وتعمل على تعزيز إمكانياته التنموية”.

وتابع: “ندعم تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية في تجمع الكوميسا التي تستضيفها القاهرة، وأن قمة الكوميسا تنعقد في توقيت بالغ الخطورة في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتشابكة، ومصر تؤكد أهمية التضامن والعمل المشترك لصون السيادة وحسن الجوار ودعم مؤسسات الدول وتجنب السياسات الأحادية”.

واستطرد: “مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا، ومصر ملتزمة بالعمل مع كينيا لإنجاح قيادتها للكوميسا وتعزيز التنسيق مع أمانة التجمع لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي”.

