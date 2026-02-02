الغرف التجارية: إنشاء 130 منفذ و107 شادر لبيع السلع على مستوى الجمهورية

أكد علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم إنشاء 130 منفذ و107 شادر لبيع السلع على مستوى الجمهورية .



وقال علاء عز في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" من المستهدف الوصول لـ 296 منفذ و262 شادر لبيع السلع على مستوى الجمهورية".



واكمل علاء عز:" هناك سيارات متنقلة لبيع السلع في القرى والنجوع بكافة انحاء الجمهورية"، مضيفا:" منظومة متكاملة لتوفير السلع بوفرة للمواطن قبل رمضان ".

ولفت علاء عز :" نوفر السلع ونحدث حالة من التنافس بين المستورد والمحلي بما يؤدي إلى استقرار الأسعار ".

وتابع علاء عز :" نغطي كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة"، مضيفا :" هناك اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء من اجل متابعة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".

