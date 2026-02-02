"منتصف النهار" يسلط الضوءَ على استقبال مصر للدفعات الأولى من الفلسطينيين المصابين

سلط برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على استقبال مصر للدفعات الأولى من الفلسطينيين المصابين لتلقي العلاج وكذلك عودة الفلسطينيين إلى القطاع وكيف سيؤثر ذلك على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتناقش حلقة اليوم، الاثنين، من البرناج تطورات الأزمة في لبنان في ظل تحركات دولية لدعم بيروت من أجل تنفيذ الخطة الشاملة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتناول البرنامج أيضا، الأزمة الإيرانية التي لازالت عالقة في ظل تدخل الوسطاء بين واشنطن وطهران من أجل تجنب الحرب مجددا.

وناقش البرنامج استقبال معبر رفح البري اليوم الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة؛ في خطوة تأتي ضِمن الجهود المصرية لتسهيل حركة العبور.

ورصدت القاهرة الإخبارية استعددات مكثفة بمصر بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح وسط استنفار كامل من الجهات المصرية لتقديم الدعم للفلسطينيين حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار أن الخطة تستند إلى جاهزية تشغيلية شاملة، تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى إلى جانب تجهيز حوالى 300 سيارة إسعاف.

وجاء ذلك في ظل تحركات دولية لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطاع غزة تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

وعلى صعيد الوضع في لبنان، فقد قالت الإعلامية هاجر جلال، إن إسرائيل لازالت تواصل هجماتها المتكررة في خرق مستمر لقرار وقف إطلاق النار حيث استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال سيارة في بلدة الزهران كما فجَّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

من جانبه أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون خلال زيارته لأسبانيا اليوم أن الدولة اللبنانية تمكنت من نزع السلاح في جنوب الليطاني وبسط سلطتها بالمنطقة بأكملها مضيفا أن الجيش بحاة لى معدات ميكانيكية وآليات وتجهيزات تمكنه من أداء مهامه.