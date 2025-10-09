قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة وتحذيرات من اضطراب الملاحة

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

مع تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليًا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، جالبًا معه أجواء خريفية غير مستقرة، وأمطارًا متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات. 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم مازالت البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة فى معظم محافظات شمال البلاد، والذى يستمر معها سقوط أمطار، ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت أن اليوم هناك تراجع وإنخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، والعظمي على القاهرة الكبري تصل من 28 إلى 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء خريفية على مدار اليوم، ومائلة للحرارة فترات النهار فى معظم المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل هناك مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة، والأجواء معتدلة فى ساعات الليل الأولي، والصغري بالقاهرة الكبري من 20 إلى 21 درجة مئوية، و18 و19 درجة بالمدن الجديدة، مع استمرار نشاط للرياح فى المناطق الداخلية بالوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

إضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت من إضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسواحل مطروح والعلمين والإسكندرية ومناطق من الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد، ولكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لأعمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

حول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة

الأرصاد هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة القاهرة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد