أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة وتحذيرات من اضطراب الملاحة

مع تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليًا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، جالبًا معه أجواء خريفية غير مستقرة، وأمطارًا متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم مازالت البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة فى معظم محافظات شمال البلاد، والذى يستمر معها سقوط أمطار، ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت أن اليوم هناك تراجع وإنخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، والعظمي على القاهرة الكبري تصل من 28 إلى 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء خريفية على مدار اليوم، ومائلة للحرارة فترات النهار فى معظم المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل هناك مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة، والأجواء معتدلة فى ساعات الليل الأولي، والصغري بالقاهرة الكبري من 20 إلى 21 درجة مئوية، و18 و19 درجة بالمدن الجديدة، مع استمرار نشاط للرياح فى المناطق الداخلية بالوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

إضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت من إضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسواحل مطروح والعلمين والإسكندرية ومناطق من الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد، ولكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لأعمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

حول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة