الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلاً صباحًا في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 30 درجة مئوية.

طقس معتدل صباحًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق، خاصة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية.

الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد خلال النهار

أما في النهار، فسيسود الطقس الحار على معظم المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية. وفي المقابل، سيكون الطقس معتدلاً ليلاً في أغلب الأماكن.

ملاحة بحرية مضطربة على سواحل خليج السويس

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل خليج السويس، بسبب الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.