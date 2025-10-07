قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية

إسراء صبري

تشهد مصر أجواءً خريفية معتدلة خلال هذه الأيام، مصحوبة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة تعمل على تراجع درجات الحرارة لتكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مضيفة أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة وحجب أشعة الشمس المباشرة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية 

حالة الطقس بجنوب سيناء

وأوضحت أن هيئة الأرصاد ، كشفت أن درجات الحرارة الصغرى تسجل ما بين 18 و19 درجة مئوية في بعض المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح خلال ساعات الليل يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تساقط أمطار 

حالة الطقس

تشهد البلاد فرصًا لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، على أن تستمر هذه الفرص حتى يوم الغد.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية حديثها للمواطنين، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال فترتي الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس

