أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية

تشهد مصر أجواءً خريفية معتدلة خلال هذه الأيام، مصحوبة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة تعمل على تراجع درجات الحرارة لتكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مضيفة أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة وحجب أشعة الشمس المباشرة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأوضحت أن هيئة الأرصاد ، كشفت أن درجات الحرارة الصغرى تسجل ما بين 18 و19 درجة مئوية في بعض المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح خلال ساعات الليل يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تساقط أمطار

تشهد البلاد فرصًا لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، على أن تستمر هذه الفرص حتى يوم الغد.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية حديثها للمواطنين، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال فترتي الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.