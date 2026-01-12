قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الجلسة سرية | أسرار وكواليس ملف المفاوضات الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والذي تناول علاقة الكاتب الفلسطيني البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، حسن عصفور بملف المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتناول الحلقة استكمالا للحوار مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور، الذي كشف فيه عن تكوين لجنة عليا برئاسة محمود عباس أبو مازن قبل أن يصبح رئيسا للسلطة الفلسطينية وبأمانة سر عصفور.

وتناولت الحلقة مسار المفاوضات الموازي لمسار مدريد وواشنطن في مقابل مسار المجر، حيث كانت المفاوضات الأولى من نوعها التي يقرر فيها إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي مفاوضة منظمة التحرير الفلسطيني، كما ناقش ما إذا كان أبو عمار ياسر عرفات كان مدفوعا نحو هذا الاتجاه بعد حرب تحرير الكويت.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.

إسرائيل غزة الاحتلال

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

احمد حسن

أحمد حسن: الزمالك يعتمد على التبرعات للخروج من الأزمة المالية

شوبير

صفقات الأهلي في الطريق .. شوبير يكشف تفاصيل مفاجآت الموسم الجديد

منتخب نيجيريا

شاهد .. تدريبات استشفائية لـ نيجيريا استعدادا للمغرب بكأس أمم إفريقيا

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

