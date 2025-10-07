سحب وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليومي عن حالة الطقس، أن يسود اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر، طقس خريفي معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق.

وسنرصد خلال السطور التالية، أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد وتوقعاتها حول النشرة الجوية اليوم وما يصاحبها من ظواهر جوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

طقس معتدل الحرارة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا.

شبورة على بعض الطرق

ونوه البيان إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، حيث تمتد الشبورة خلال الفترة من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة

وأضاف أنه سيكون هناك ظهور لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على لعض المناطق.

انذار بحري واضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية مساءً على مناطق من سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح من (40–60 كم/س) وسيتراوح ارتفاع الأمواج من (2.5 متر – 3.5 متر).

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الاحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.75 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فقد أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة لليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، ستكون كالتالي: