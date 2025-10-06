قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
السعودية تفتح العمرة لكل التأشيرات.. خطوات التقديم أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ابدأ وجبتك بالسلطة.. 6 فوائد لهذه العادة الغذائية البسيطة| تُعزز صحتك العامة

ابدأ وجبتك بالسلطة.. 6 فوائد لهذه العادة الغذائية البسيطة| تُعزز صحتك العامة
ابدأ وجبتك بالسلطة.. 6 فوائد لهذه العادة الغذائية البسيطة| تُعزز صحتك العامة
ولاء خنيزي

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي خطوة أساسية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، غير أن ترتيب تناول الطعام داخل الوجبة له تأثير كبير أيضًا على صحة الجسم وعملياته الحيوية، ومن العادات البسيطة التي ينصح بها خبراء التغذية، تناول طبق من السلطة الطازجة قبل الوجبات، لما يحمله من فوائد عديدة تدعم الجهاز الهضمي وتساعد في التحكم بالشهية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره على موقع Food-ndtv.

تناول السلطة أولًا للتحكم في الشهية

يعتبر تناول السلطة قبل الطبق الرئيسي وسيلة فعّالة للتحكم في الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام، فالخضراوات الغنية بالألياف والماء تُشعرك بالشبع بسرعة، مما يقلل رغبتك في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة.

وقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية أن الأشخاص الذين يبدأون وجبتهم بالسلطة يستهلكون سعرات حرارية أقل من غيرهم، مما يجعل هذه العادة وسيلة طبيعية وسهلة لدعم التحكم في الوزن دون الحاجة إلى حمية قاسية.

تعزيز عملية الهضم

تحتوي الخضراوات على نسبة مرتفعة من الألياف التي تُسهم في تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، مما يُقلل من مشكلات الإمساك ويُحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

كما أن تناول السلطة في بداية الوجبة يُهيئ المعدة لتلقي الأطعمة اللاحقة، ويُسهل هضم البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، هذا بالإضافة إلى ان الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في أوراق السلطة الخضراء تُساهم في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم.

الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

من الفوائد المهمة لتناول السلطة أولًا أنها تُساعد في استقرار مستوى السكر في الدم، فالألياف الموجودة في الخضراوات تُبطئ امتصاص السكريات من الوجبة، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز، وهو ما يُفيد الأشخاص المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني.

حتى لمن لا يعانون من هذه الحالات، فإن استقرار مستويات السكر يُساهم في الحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه طوال اليوم.

زيادة امتصاص العناصر الغذائية

يساعد تناول السلطة قبل الوجبة على ضمان حصول الجسم على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يعزز المناعة ويحافظ على نضارة البشرة ويُمد الجسم بالطاقة اللازمة.

ولتحقيق أفضل فائدة غذائية، يُوصى بإضافة تشكيلة متنوعة من الخضراوات الملونة مثل السبانخ، الخيار، الجزر، الطماطم، الفلفل، والبقدونس، فكل نوع منها يُقدّم مجموعة مختلفة من العناصر المفيدة للجسم.

تشجيع على تناول وجبات صحية

يُساهم البدء بتناول السلطة في تشجيع الفرد على اختيار وجبات أكثر توازنًا وصحة، إذ يميل الأشخاص الذين يبدأون وجبتهم بالخضراوات إلى تقليل تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية أو قليلة القيمة الغذائية، حتى تصبح هذه العادة اليومية خطوة مهمة نحو اتباع نظام غذائي متوازن على المدى الطويل.

دعم الترطيب الطبيعي للجسم

تحتوي العديد من الخضراوات مثل الخيار والخس والطماطم على كميات كبيرة من الماء، مما يُساعد على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، كما يمنح تناول السلطة في بداية الوجبة إحساسًا بالانتعاش والنشاط، خاصة خلال الطقس الحار.

نصائح عملية لتناول السلطة بطريقة صحية

  • امزج الخضراوات الورقية مع خضراوات ملونة للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.
  • استخدم زيت الزيتون والخل أو عصير الليمون بدلًا من الصلصات الكريمية الثقيلة.
  • أضف مصادر خفيفة للبروتين مثل البذور أو الفاصوليا أو الدجاج المشوي لجعل السلطة أكثر توازنًا.
  • تناول الطعام ببطء واستمتع بطبق السلطة قبل الانتقال إلى الطبق الرئيسي، فهذه الخطوة الصغيرة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة مع مرور الوقت.
السلطة عادة غذائية الصحة الصحة العامة الأمراض الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

نصائح للحفاظ على نظام عادم سيارتك

نصائح للحفاظ على نظام عادم سيارتك ؟

شيرى اريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026

تختار إيه .. شيرى أريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026

سيارات هاتشباك للبيع

منها جيتز وجوك .. سيارات هاتشباك للبيع سعرها 450 ألف جنيه

بالصور

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد