أحمد حسن: الزمالك يعتمد على التبرعات للخروج من الأزمة المالية

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اعتماد نادي الزمالك على التبرعات للخروج من الأزمة المالية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الاعتماد بصورة كبيرة داخل مجلس الزمالك حاليًا على تبرعات أعضاء المجلس للخروج من الأزمة المالية".



على الجانب الآخر خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما أمس “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز أحمد خالد في إحراز هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.