الزمالك ينهى أزمة آدم موسى لاعب السلة ويعود للمباريات

نجح نادى الزمالك في إنهاء أزمة آدم موسى لاعب فريق كرة السلة بالنادي بعد تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

ويعود ادم موسي للمشاركة فى مباراة الزمالك اليوم أمام سموحة بالجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

يأتي ذلك بعد انقطاع عدد من اللاعبين في فريق السلة عن التدريبات علي خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

خسارة الزمالك

في سياق اخر خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء امس “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد خالد في إحراز هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.