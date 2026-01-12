رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع مؤسسات التمويل باستثمارات ١.٨ مليار دولار لإنشاء محطات كهرباء.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء محطة أوبيليسك بجهد 500 ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

كما سيتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا .

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ووزير البترول المهندس كريم بدوي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال المهندس محمد الشيمي ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وعدد من القيادات والمسئولين.

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة واةمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.