أمطار مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة في قيم درجات الحرارة، تعمل على تراجع وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية المعتادة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تقليل الشعور درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغري تنخفض إلى 18 و19 درجة في بعض المحافظات والمدن الجديدة، كما أن البلاد ستشهد اليوم نشاط للرياح، خلال فترة الليل.

ونوهت بأن نشاط الرياح سيحدث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت إلى أن فرص تساقط الأمطار مستمرة حتى الغد، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر.