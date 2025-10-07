قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا.

الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس اليوم، حيث شهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

متوقع أن يشهد الطقس اليوم، ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

أمطار خفيفة ورياح تحسن الأجواء

وأضافت الأرصاد أن الطقس اليوم، سوف يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي وشمال الوجه البحري، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مما يساعد على تحسين الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط خلال الطقس اليوم، يكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى: 32 العظمى – 22 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 31 العظمى – 21 الصغرى

السواحل الشمالية: 30 العظمى – 22 الصغرى

جنوب سيناء: 33 العظمى – 25 الصغرى

شمال الصعيد: 33 العظمى – 20 الصغرى

جنوب الصعيد: 35 العظمى – 23 الصغرى

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

