الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا.

الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس اليوم، حيث شهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

متوقع أن يشهد الطقس اليوم، ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

أمطار خفيفة ورياح تحسن الأجواء

وأضافت الأرصاد أن الطقس اليوم، سوف يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي وشمال الوجه البحري، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مما يساعد على تحسين الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط خلال الطقس اليوم، يكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى: 32 العظمى – 22 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 31 العظمى – 21 الصغرى

السواحل الشمالية: 30 العظمى – 22 الصغرى

جنوب سيناء: 33 العظمى – 25 الصغرى

شمال الصعيد: 33 العظمى – 20 الصغرى

جنوب الصعيد: 35 العظمى – 23 الصغرى