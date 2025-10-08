الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح متوقع على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة : مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 22

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 21

بنهــــا 29 22

دمنهور 29 22

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 28 21

طنطا 28 20

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 20

العريش 28 18

رفح 28 21

رأس سدر 31 21

نخل 29 12

كاترين 24 11

الطور 31 21

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 28 21

مطروح 26 20

السلوم 27 18

سيوة 27 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 23

الشلاتين 36 25

حلايب 32 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 30 20

بني سويف 31 19

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 33 21

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 37 22

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 38 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 40 28

الرياض 36 23

المنامة 34 28

أبوظبي 39 28

الدوحة 36 27

الكويت 40 25

دمشق 26 13

بيروت 25 23

عمان 24 14

القدس 23 16

غزة 27 20

بغداد 37 19

مسقط 31 25

صنعاء 27 11

الخرطوم 38 28

طرابلس 27 21

تونس 27 19

الجزائر 23 16

الرباط 25 14

نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 06

إسطنبول 18 13

إسلام آباد 28 17

نيودلهي 29 20

جاكرتا 33 24

بكين 11 08

كوالالمبور 33 24

طوكيو 22 16

أثينا 21 12

روما 25 12

باريس 18 10

مدريد 25 13

برلين 16 12

لندن 19 11

مونتريال 12 04

موسكو 13 08

نيويورك 16 08

واشنطن 33 07

أديس أبابا 22 1