قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

   توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.
وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح متوقع على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة : مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 21
بنهــــا 29 22 
دمنهور 29 22
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 21 
الزقازيق 29 22 
شبين الكوم 28 21
طنطا 28 20
دمياط 27 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 20
العريش 28 18
رفح 28 21
رأس سدر 31 21
نخل 29 12
كاترين 24 11
الطور 31 21
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 27 20
العلمين 28 21
مطروح 26 20
السلوم 27 18
سيوة 27 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 23
الشلاتين 36 25
حلايب 32 26
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 32 25
الفيوم 30 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 18
أسيوط 32 18
سوهاج 33 21
قنا 36 20 
الأقصر 37 21
أسوان 37 22
الوادي الجديد 35 21
أبو سمبل 38 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 38 25
المدينة 40 28 
الرياض 36 23
المنامة 34 28
أبوظبي 39 28
الدوحة 36 27
الكويت 40 25
دمشق 26 13
بيروت 25 23
عمان 24 14
القدس 23 16
غزة 27 20
بغداد 37 19
مسقط 31 25
صنعاء 27 11
الخرطوم 38 28
طرابلس 27 21
تونس 27 19
الجزائر 23 16
الرباط 25 14
نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 06
إسطنبول 18 13
إسلام آباد 28 17
نيودلهي 29 20 
جاكرتا 33 24
بكين 11 08
كوالالمبور 33 24
طوكيو 22 16 
أثينا 21 12 
روما 25 12
باريس 18 10
مدريد 25 13
برلين 16 12
لندن 19 11
مونتريال 12 04
موسكو 13 08 
نيويورك 16 08
واشنطن 33 07
أديس أبابا 22 1

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

التقييمات الاسبوعية

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

طرق اسهل للمذاكرة

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد