عاجل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشربن لـ "الكوميسا"
هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد
«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم
ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 من مصر إلى قطاع غزة
التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية
الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة
تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، أعلن عن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم، وأن وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

وتجمّع المئات مساء أمس، الأربعاء، في ساحة الرهائن بتل أبيب، للاحتفال بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمّن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفادت به شبكة CNN.

وشهدت الساحة أجواءً من الفرح والترقّب، حيث شارك نحو 200 شخص من عائلات المحتجزين السابقين والحاليين في الاحتفال، إلى جانب عدد من الأسرى المحرّرين الذين أُفرج عنهم في صفقات سابقة، من بينهم عُمر شم طوف، عُمر وينكرت، إيليا كوهين، ورومي غونين.

وقالت الشبكة إن كل أسير محرّر كان يُستقبل بالتصفيق والهتافات عند وصوله إلى المكان، بينما حرص الحضور على عناق ذوي الرهائن الذين ما زالوا في غزة، وسط مشاعر امتزجت بين الفرح والحنين والدموع.

ورفع بعض المشاركين أعلامًا أمريكية وغنّى آخرون احتفالًا بالاتفاق، فيما قال هيلل ماير، أحد الحاضرين من تل أبيب، إنّه جاء إلى الساحة “ليشهد لحظة فرح طال انتظارها”، مضيفًا: “قلوبنا ممتلئة بالسعادة ولا يمكننا النوم الليلة”.

أما غالي لاندس، التي وصلت من ألمانيا بعد سماعها خبر الاتفاق، فقالت إنها “المرة الأولى منذ عامين تسمع فيها خبرًا إيجابيًا في إسرائيل”، مشيرة إلى أنها توجّهت مباشرة إلى الساحة فور وصولها.

ويأتي هذا المشهد في وقت تترقّب فيه إسرائيل بدء تنفيذ الاتفاق فعليًا خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات إلى التزام الهدوء حتى إتمام عملية إطلاق سراح الرهائن وانسحاب القوات من غزة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

