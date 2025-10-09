قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
خالد الغندور بعد وقف الحرب على غزة: علينا الفخر بمصر ورئيسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "تدمير حماس" بعد عودة المحتجزين، مؤكداً في تصريحاته أن هذه ستكون خطوة ضرورية لضمان الأمن. 

جاءت تصريحات سموتريتش وسط نقاش داخلي إسرائيلي حول الخطوات التالية بعد الاتفاق الأخير.

تحذير من عودة حماس لحيازة السلاح

من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أُبرِم يتضمن تنازلات، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل "بكل الوسائل القانونية والسياسية" لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح، معبراً عن التزام المسئولين بمنع تكرار الأحداث التي أدت إلى التصعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها تجري تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق والتهيؤ لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. 

وأفادت المصادر بأن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتأمين مناطق الانتشار وفق التفاهمات المعلنة.

تصريحات القادة الإسرائيليين وتأكيدات الجيش تأتي في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي والإقليمي خطوات تطبيق الاتفاق والآليات المتفق عليها لضمان تبادل الأسرى وسير عمليات الإغاثة وتهدئة الأوضاع في القطاع.

حماس وقف إطلاق النار في غزة وزير المالية الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يدفع نحو 3450 طنا من المساعدات العاجلة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 47 إلى غزة

التضامن الاجتماعي

التضامن تنظم ورشة عمل بعنوان “آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026”

الانيميا

الأنيميا والسمنة والتقزم .. فحص أكثر من 523 ألف طالب بالمدارس الابتدائية

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد