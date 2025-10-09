وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "تدمير حماس" بعد عودة المحتجزين، مؤكداً في تصريحاته أن هذه ستكون خطوة ضرورية لضمان الأمن.

جاءت تصريحات سموتريتش وسط نقاش داخلي إسرائيلي حول الخطوات التالية بعد الاتفاق الأخير.

تحذير من عودة حماس لحيازة السلاح

من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أُبرِم يتضمن تنازلات، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل "بكل الوسائل القانونية والسياسية" لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح، معبراً عن التزام المسئولين بمنع تكرار الأحداث التي أدت إلى التصعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها تجري تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق والتهيؤ لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتأمين مناطق الانتشار وفق التفاهمات المعلنة.

تصريحات القادة الإسرائيليين وتأكيدات الجيش تأتي في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي والإقليمي خطوات تطبيق الاتفاق والآليات المتفق عليها لضمان تبادل الأسرى وسير عمليات الإغاثة وتهدئة الأوضاع في القطاع.