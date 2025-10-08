رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس

ارتفع رصيد بنك الإمارات المركزي من الذهب بنحو 32% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، ليتخطى حاجز الـ30 مليار درهم للمرة الأولى ويصل في نهاية أغسطس إلى 30.329 مليار درهم مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.



وأظهرت بيانات صادرة عن البنك - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن رصيد المركزي من الذهب ارتفع على أساس شهري بنسبة تجاوزت 4.5% خلال أغسطس، وذلك من مستواه عند 28.997 مليار درهم نهاية يوليو السابق.



قيمة الودائع تحت الطلب

وأشارت إلى أن قيمة الودائع تحت الطلب نمت لتتجاوز 1.188 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024، حيث توزعت بنحو 892.273 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 296.137 مليار درهم بالعملات الأجنبية.



وبلغت قيمة الودائع الادخارية 376.479 مليار درهم نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، موزعة بواقع نحو 321.761 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 54.718 مليار درهم بالعملات الأجنبية.



وفيما يخص الودائع لأجل فقد تجاوزت قيمتها 1.05 تريليون نهاية أغسطس الماضي موزعة بواقع 664.669 مليار درهم بالعملة المحلية و386.19 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

