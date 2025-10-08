قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس

أ ش أ

   ارتفع رصيد بنك الإمارات المركزي من الذهب بنحو 32% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، ليتخطى حاجز الـ30 مليار درهم للمرة الأولى ويصل في نهاية أغسطس إلى 30.329 مليار درهم مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.
 

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم  أن رصيد المركزي من الذهب ارتفع على أساس شهري بنسبة تجاوزت 4.5% خلال أغسطس، وذلك من مستواه عند 28.997 مليار درهم نهاية يوليو السابق.
 

قيمة الودائع تحت الطلب

وأشارت إلى أن قيمة الودائع تحت الطلب نمت لتتجاوز 1.188 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024، حيث توزعت بنحو 892.273 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 296.137 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
 

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 376.479 مليار درهم نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، موزعة بواقع نحو 321.761 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 54.718 مليار درهم بالعملات الأجنبية.


وفيما يخص الودائع لأجل فقد تجاوزت قيمتها 1.05 تريليون نهاية أغسطس الماضي موزعة بواقع 664.669 مليار درهم بالعملة المحلية و386.19 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
 

