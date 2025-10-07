أصول البنوك الإماراتية ترتفع إلى 5.1 تريليون درهم في أغسطس مدعومة بنمو الائتمان

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات بنسبة 1.3% على أساس شهري، ليصل إلى نحو 5.1 تريليون درهم وذلك وفقاً لأحدث تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية.

كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 2.2% ليبلغ نحو 2.4 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 36.4 مليار درهم في الائتمان المحلي، و14.7 مليار درهم في الائتمان الأجنبي

ويُعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة حجم الإقراض للقطاع الحكومي بنسبة 9.5%، بينما ارتفع الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7.3%، في حين تراجع إقراض الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.5%.

وعلى أساس شهري أيضاً، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 3.1 تريليون درهم، مدعوماً بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.8% لتسجّل نحو 2.9 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.9%.