الإحصاء: 141.2% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات من يناير حتى يوليو 2025

في إطار عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات و تعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين الموافق 29 / 9 /2025 عن ارتفاع حجم الصــادرات المصــرية إلى الإمارات إلى 4.1 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 141.2 %. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 1.3 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.3 %.

كما أظهرت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 5.4 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 71 % .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات من يناير حتى يوليو 2025

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 3.4 مليار دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 168.6 مليون دولار .

3. خضر وفواكه بقيمة 119.4 مليون دولار.

4. محضرات غذائية بقيمة 39.3 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات بقيمة 33.4 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات من يناير حتى يوليو 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 325.5 مليون دولار.

2. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 217 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاته بقيمة 194.7 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 88.1 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 91.9 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8 % .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 750.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7 % .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.2 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الإمارات 11.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــاً لتقـديـرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .