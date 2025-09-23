التعبئة العامة والإحصاء: 6.5٪ ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 23/ 9 / 2025 النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2024 وفيما يلي أهم المؤشرات.

أولا: الصادرات

بلغ إجمالي قيمـة صادرات مصر 45.3 مليار دولار عام 2024 مقابـل 42.6 مليار دولار عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 6.5٪.

وبلغت قيمة الصـادرات غيـر البتروليــة 39.9 مليـار دولار عــام 2024 مقابل 34.9 مليار دولار عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 14.4٪.

و بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 5.5 مليار دولار عام 2024 مقابل7.7 مليار دولار عام 2023 بانخفاض بلغت نسبته 29.1٪.

- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع:

بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2024 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 54.1٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.

ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 23.2% من جملة الصادرات المصرية.

يليها المواد الخام حيث بلغت نسبته 11.2 % من جملة الصادرات المصرية.

- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها : بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين باشكال خام اخرى 3.2 مليار دولار 2024 مقابل 1.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 77.7 ٪ .

و بلغــت قيمــة لدائن ومصنوعاتها 2.3 مليـار دولار عـام 2024 مقابـــل 1.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 27.3٪.

بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.8 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.2 ٪.

و بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 2.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 ٪.

و بلغت قيمة الاسلاك وحبال وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء 1.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:

جاءت في المرتبة الاولي السعودية بنسبـة 7.7٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصــادرات اليها بنسبة 31.1 ٪ لتصل قيمتها الي 3.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2023.

وفي المرتبة الثانية جاءت تركيا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 6.0٪ لتصــل قيمتها الي 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 3.6مليار دولار لعام 2023.

وجـــاءت في المرتبــة الثالثــة دولة الامارات العربية بنسبـة 7.2 ٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 47.5٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.3 مليـار دولار خــلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2023. جاءت في المرتبة الرابعة ايطاليا بنسبة 7.1٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 1.5٪ لتصـل قيمتها إلي 3.2 مليار دولار خلال عـام 2024 مقابـل 3.3 مليار دولار لعام 2023.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 36.2 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.1 ٪.

- التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:

جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 31.1٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 7.9 ٪ ،ثـم السويس بنسبة 7.5 ٪ ، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 5.0٪ .

ثانيا: الواردات بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 95.3 مليــار دولار

عام 2024 مقابل 84.2 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2 ٪.

ارتفعت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 79.2 مليار دولار عـام 2024 مقابــل 72.6 مليـار دولار لعــام 2023 بنسبة ارتفاع قدرهــا 9.2 ٪.

انخفضت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتهـا 16.1 مليـار دولار عــام 2024

مقابـــل 11.7 مليــار دولار عام 2023 بنسبــة ارتفاع قدرها 38.3٪.

1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:

بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2024

في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.8٪ من جملة الواردات المصرية.

- ثم الوقود بنسبة 17.3% من جملة الواردات المصرية.

- ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 16.0% من جملة الواردات المصرية.

- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.

2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها :

بلغـت قيمة الذرة 2.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 ٪.

بلغـت قيمة خشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.3 مليــار دولار لعـام 2023 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 2.4 ٪.

بلغــت قيمة بترول خام 0.9 مليــار دولار عــام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 50.5 ٪.

3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 16.5 ٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعت الــواردات منهــا بنسبـة 18.7 ٪ لتصل قيمتها الي 15.7 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 13.2 مليار دولار لعام 2023.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 8.3٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 43.9 ٪ لتصــل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2023.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 8.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 48.6 ٪ لتصل قيمتها الى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2023.

جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.4٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 21.7 ٪ لتصـل قيمتها الي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2023.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.6٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.5٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.5 ٪.

4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:

جــاء ميناء الاسكندرية في المرتبــة الأولي بنسبة 22.1٪ من جملــة الواردات ، ثم مينــاء مطار القاهرة بنسبـة 20.8 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 12.3٪ ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 11.7٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.9٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.9%.