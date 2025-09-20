الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال النصف الأول من 2025

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة إلى 137 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وذلك خلال نشرة أصدرها الجهاز بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بقصر الاتحادية، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين .

أضاف الجهاز أن قيمــة الصــادرات المصــرية لسنغافورة بلغت 12.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سنغافورة 124.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. خضروات وفواكه بقيمة 8.4 مليون دولار .

2. ملابس جاهزة بقيمة مليون دولار.

3. مجموعات سلعية أخرى بقيمة 2.8 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. كاكاو ومحضراته بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 15.6 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 14.7 مليون دولار.

4. أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 13.7 مليون دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 10.6 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات السنغافوريه في مصر 210.3 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 205.3 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023 /2024

وبلغت الاستثمارات المصريه في سنغافوره 21.6 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 30.9 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023/2024

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سنغافورة 30.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 23.6 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023

وبلغت قيمة تحويلات السنغافوريين العاملين بمصر حوالى مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023