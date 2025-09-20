قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال النصف الأول من 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة إلى 137 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024  وذلك خلال نشرة أصدرها الجهاز بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت  بقصر الاتحادية، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام،  لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين .

أضاف الجهاز أن قيمــة الصــادرات المصــرية لسنغافورة بلغت  12.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سنغافورة 124.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

 
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. خضروات وفواكه بقيمة 8.4 مليون دولار .
2. ملابس جاهزة بقيمة مليون دولار.
3. مجموعات سلعية أخرى بقيمة 2.8 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. كاكاو ومحضراته بقيمة 23.6 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 15.6 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 14.7 مليون دولار.
4. أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 13.7 مليون دولار.
5. منتجات الصيدلة بقيمة 10.6 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات السنغافوريه في مصر 210.3 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 205.3 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023 /2024

وبلغت الاستثمارات المصريه في سنغافوره 21.6 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 30.9 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023/2024
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سنغافورة 30.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 23.6 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023

وبلغت قيمة تحويلات السنغافوريين العاملين بمصر حوالى مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اخبار مصر مال واعمال التبادل التجاري مصر وسنغافورة الصادرات المصرية الورادات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية ينجح في تجديد شهادة الأيزو

جامعة القاهرة الجديدة الأهلية

سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة الجديدة الأهلية تعزز الشراكات والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد