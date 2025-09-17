الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بهذه الفترة

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك إسبانيا “ فيليبى السادس ”، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وتعميق التعاون في العديد من الملفات.

كما سيعقد خلال هذه الزيارة منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، أصدر الجهاز اليوم تقريرا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

وكشفت بيانات الجهاز اليوم الاربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا 712 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 803.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 802 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 782.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

1. أسمدة بقيمة 105 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 102 مليون دولار .

3. خضروات وفواكه بقيمة 73 مليون دولار .

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42.7 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 133.9 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 105.6 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات بقيمة 74.3 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 61 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 47.4 مليون دولار.

و بلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 61.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 28.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 38.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025 ، بينمـــا سجــــل عــدد سكان إسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .