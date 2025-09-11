قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركزي للتعبئة والإحصاء يصدر كتيب اللمحة الإحصائية - مصر

ولاء عبد الكريم

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 11 /9 /2025 الإصـدار الجديد من كتيب " اللمحة الإحصائية مصـر، حيث يغطى هذا الإصدار أحدث المؤشرات الإحصائية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والبيئية، وذلك استجابة لمتطلبات تلك الفترة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات وتعزيزاً لدور الجهاز في إتاحه البيانات الإحصائية المحدثة والدقيقة ذات الجـــودة العالمية.  

وتعرض اللمحة الإحصائية أحدث المؤشرات التي تعكس حرص الجهاز على التكامل بين الإصـدارات العامة وذلك بإدراج أحـدث المؤشرات المتاحـة على مـدار العـام في ثلاثة توقيتات ثابته أكثرها شمولاً الكـتاب الاحصــائي السنوي "إصدار ديسمبر" الذي يحوي بيانات تفصيلية وسلاسل زمنية وثانيها كتيب مصـر في أرقام "إصدار يونيو" والذي يشمل بيانات موجزة وثالثها اللمـحة الإحصــائية "إصدار سبتمبر" ليكون نافـذة لأهـم المؤشـرات المدرجة خلال عاميين متتاليين والمقارنة بينهما.

ويتمـيز هـذا الإصـدار بمـا يتضـمنه مــن بيانات ومؤشرات خـلال الأعوام 2022،2023،2025،2024 والتي تعكـس التغـيرات التي طـرأت على تلك الأنشـطة في شكـل مبسط على مستوى إجمالي يحقق سهـــولة وســرعــة استخراج المعلـــومات والبــيانات.

ويأمــل الجــهاز بإتاحة هذا الإصدار توفــير احـتياجات مسـتخدمـي البيانــات من متخذي القــرار والباحثـين والأفـراد والمؤسـسات، والمنظـمات المحلـية، والإقليــــمية، والدولـــية.

