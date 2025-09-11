"سلامة الغذاء" تبحث مع "جوميا مصر" تعزيز التعاون لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة عبر المنصات الإلكترونية

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا اليوم مع عبد اللطيف علامة، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر والمدير التنفيذي لمجموعة جوميا باي، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بمتابعة التطورات المتسارعة في مجال التجارة الإلكترونية وحرصها على ضمان سلامة الغذاء المتداول عبر المنصات الرقمية.

وناقش الجانبان آليات التعاون لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين المعروضة عبر منصات التجارة الإلكترونية، والتأكد من التزام الموردين والمطاعم المسجلين على المنصة باشتراطات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن التجارة الإلكترونية أصبحت من المسارات الحديثة لتداول الغذاء، وهو ما يستلزم تكثيف الرقابة وتبني آليات مبتكرة لحماية صحة المستهلك، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على وضع أطر تنظيمية فعالة للتجارة الغذائية عبر الإنترنت، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في السوق.

من جانبه، أعرب عبد اللطيف علامة عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا التزام "جوميا" بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وتطوير آليات رقابية داخلية تضمن وصول منتجات غذائية آمنة وموثوقة إلى المستهلك المصري. واختتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية وتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية الغذائية.