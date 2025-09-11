بهدف حماية الوظائف.. المكسيك ترفع جمارك السيارات من الصين لـ50%

أعلنت المكسيك أنها سترفع التعرفات الجمركية على السيارات من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50%، في إطار إصلاح واسع النطاق للرسوم على الواردات.

وكشف وزير الاقتصاد المكسيكي أن هذه القرارات ستزيد التعرفات بدرجات متفاوتة على السلع في قطاعات مختلقة بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، بما يؤثر على 52 مليار دولار من الواردات.

وأوضح وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده لديها حالياً تعرفات على السيارات الصينية بنسبة 20%، وأن ما سيحدث هو زيادتها إلى الحد المسموح. وأضاف إبرارد في التصريحات التي نقلتها رويترز: بدون مستوى محدد من الحماية، أنت لن تتمكن تقريباً من المنافسة.

كما أشار إلى أن التعرفات التي تأتي ضمن الحدود المفروضة من قبل منظمة التجارة العالمية، كانت تهدف إلى حماية الوظائف في المكسيك، إذ أن السيارات الصينية كانت تدخل إلى السوق المحلية بمستويات أقل من "الأسعار المرجعية".

معارضة صينية للقرار

من جانبها، عارضت الخارجية الصينية ما وصفته بـ"الإكراه" من الآخرين، والقيود المفروضة تحت ذرائع مختلفة، مضيفة أنها تأمل أن تعمل المكسيك بدلاً من ذلك معها من أجل تعافي اقتصادي عالمي، وتطور تجاري.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية: سوف نحمي حقوقنا ومصالحنا بكل حزم.

ومن المقرر أن تؤثر التعرفات المكسيكية على دول ليس لدى المكسيك اتفاقات تجارية معها، بشكل خاص الصين وكوريا الجنوبية، والهند وإندونيسيا، وروسيا، وتايلاند وتركيا.

فيما من المخطط أن تؤثر الخطة على 8.6% من جميع الواردات، وستحمي 325 ألف وظيفة كانت مهددة، وفقاً لما أعلنته الحكومية المكسيكية. وتشمل التدابير تعرفات بنسبة 35% على الصلب والدمى والدراجات البخارية، فيما من المقرر فرض رسوم تتراوح ما بين 10% إلى 50% على المنسوجات.