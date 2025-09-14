قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إحصاءات تكشف ارتفاع معدلات الطلاق بعد الخمسين.. ما الأسباب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الطلاق بين الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاماً بنسبة 23% خلال عامي 2015 و2016.

كما أوضح الدكتور وليد هندي أن الإحصاءات رصدت في عام 2023 تسجيل 172 حالة طلاق لسيدات تجاوزن سن 76 عاماً، وهو ما يعكس أن البعض يفضل الانفصال والبحث عن حياة أكثر استقراراً حتى في المراحل المتقدمة من العمر.

أسباب الطلاق

وأكد استشاري الصحة النفسية أن المرأة بعد الخمسين تصبح في حاجة متزايدة للاحتواء والمساندة العاطفية، لتعويض غياب دور الأبوين أو الأبناء في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن تعزيز التواصل والاهتمام المتبادل يظل الوسيلة الأنجع للحد من انتشار هذه الظاهرة.

الحالة النفسية لدى السيدات

الطلاق الرمادي لا يرتبط فقط بعدم وجود حب أو اهتمام، وإنما نتيجة تراكمات سابقة مثل الخيانة الزوجية، والإهانة، والاستنزاف النفسي والمادي، وانخفاض قيمة الشريك في نظر الآخر، وهو ما يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا خاصة لدى النساء.

سن الطلاق 

الطلاق لم يعد حكرًا على حديثي الزواج أو الأزواج الشباب كما هو فى الأغلب ولكن في السنوات الأخيرة، انتشر مفهوم الطلاق الرمادي، هل سمعت عنه من قبل؟.

 يعرف الطلاق الرمادي بمفهوم الانفصال الذي يحدث بين الأزواج الذين تجاوزوا سنّ الخمسين، بعد سنوات وربما عقود من الحياة الزوجية. 

