بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو

التنمر من أكثر السلوكيات السلبية انتشارًا في البيئات المدرسية والاجتماعية، حيث يقوم على ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد فرد ما بهدف إهانته أو إقصائه أو إشعاره بالضعف، ولا يقتصر أثر التنمر في نفسية الفرد على الموقف اللحظي فقط بل في بعض الأحيان قد يمتد لأوقات طويلة ليترك جروحاً نفسية عميقة قد تمتد لسنوات، فتولد لدى الفرد المجني علبه مشاعر الخوف والقلق وفقدان الثقة بالنفس، وقد تدفعه أحياناً إلى العزلة أو سلوكيات عدوانية كرد فعل على ما يواجهه من أذى، وهو ما حدث بالفعل فب مدرسة في الارجنتين حينما قامت احدى التلميذات بإطلاق النار على زملائها المتنمرين عليها، وذلك وفقًا لما نشره موقع سكاي نيوز.

أصل الحكاية وبداية الواقعة

تلميذة تبلغ من العمر 14 عامًا في مدرسة بمقاطعة ميندوزا بالأرجنتين اختارت طريقة غير متوقعة للرد على ما تعرضت له من تنمر من قبل بعض أصدقائها، حيث أقدمت الطالبة على إطلاق النار على بعض الطلاب الذين تنمروا عليها، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أرجنتينية ونقله موقع "سكاى نيوز".

إطلاق النار والتحصن بالمدرسة

ذكرت صحيفة محلية أرجنتينية أن الفتاة أطلقت الرصاص داخل أحد الفصول الدراسية، ثم تحصنت بعد ذلك في فناء المدرسة، وعندما دعاها أحد الضباط إلى إلقاء سلاحها، ردت الفتاة بإطلاق رصاصة نحوه، مما زاد الموقف توتراً وخطورة.

تدخل الشرطة وإخلاء المدرسة

سارعت قوات الشرطة إلى التدخل لإخلاء الطلاب من المدرسة حفاظاً على سلامتهم، فيما نُقل بعضهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لانهيار عصبي نتيجة حالة الذعر والخوف التي تملكت منهم أثناء الحادث.

السلاح المستخدم

أوضحت تقاري الأجهزة الأمنية أن التلميذة هي ابنة أحد ضباط الشرطة، وقد تمكنت من الاستيلاء على سلاحه الشخصي واستخدامه للانتقام من المتنمرين عليها، وهو ما يفسر امتلاكها للسلاح في هذا السن المبكر.

إنقاذ الفتاة ونقلها للعلاج

وأشارت مصادر إعلامي محلية إلى أن قوات الأمن تمكنت في نهاية الواقعة من السيطرة على الموقف وتجريد الفتاة من السلاح، وتم إنقاذها ونقلها على متن طائرة مروحية إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.