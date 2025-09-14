قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
شبورة ورذاذ.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية

ولاء خنيزي

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، انه سيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

 كما حذر البيان من وجود شبورة مائية على بعض الطرق، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس معتدل الحرارة 

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وسيكون الطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، بينما سيكون معتدل الحرارة في آخره.

الشبورة المائية 

وقد حذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة (4 : 9) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة 

أوضح البيان أنه سيكون هناك سحب منخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عن تلك السحب المنخفضة سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح

ذكر البيان انه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء، حيث تعمل الرياح على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

اضطراب الملاحة

سيكون هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس حيث ستصل سرعة الرياح (30 : 50) كم/س وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2.5) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط 

بينما ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة فقد جاءت على النحو التالي:

المنطقة

الأحد 14 سبتمبر 

الإثنين 15 سبتمبر 

الثلاثاء 16 سبتمبر 

عظمى

المحسوسة 

عظمى

المحسوسة 

عظمى

المحسوسة 

القاهرة والوجه البحري

35

37

35

37

34

36

السواحل الشمالية

32

35

30

33

30

33

شمال الصعيد

38

40

37

39

35

37

جنوب الصعيد

43

44

43

44

40

41

طقس طقس اليوم طقس اليوم الأحد درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

