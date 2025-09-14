شبورة ورذاذ.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، انه سيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما حذر البيان من وجود شبورة مائية على بعض الطرق، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس معتدل الحرارة

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وسيكون الطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، بينما سيكون معتدل الحرارة في آخره.

الشبورة المائية

وقد حذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة (4 : 9) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة

أوضح البيان أنه سيكون هناك سحب منخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عن تلك السحب المنخفضة سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح

ذكر البيان انه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء، حيث تعمل الرياح على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

اضطراب الملاحة

سيكون هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس حيث ستصل سرعة الرياح (30 : 50) كم/س وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2.5) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط

بينما ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة فقد جاءت على النحو التالي: