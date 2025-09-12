قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض

عبد الفتاح تركي

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن توقف القلب المفاجئ له أسباب عدة تتمثل في الآتي: 

أسباب توقف القلب المفاجئ

  • مرض القلب التاجي
  • قصور القلب
  • التهاب عضلة القلب
  • أمراض عضلة القلب
  • أمراض صمامات القلب
  • عيوب القلب الخِلقية

تتمثل العلامات التحذيرية الدالة على توقف القلب المفاجئ في تسارع ضربات القلب وضيق التنفس وألم الصدر والدوار وفقدان قصير للوعي أو الإغماء.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

الإنعاش القلبي الرئوي

ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن توقف القلب المفاجئ يعد حالة طبية طارئة. وحتى وصول الإسعاف، يجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على النحو الآتي:

يتم وضع يد واحدة على منتصف الصدر والأخرى فوقها.

ثم، مع مد الذراعين ووضع الكتفين مباشرة فوق نقطة الضغط، يتم الضغط لأسفل لمسافة خمسة إلى ستة سنتيمترات تقريبا.

يراعى الضغط، ثم الإرخاء، ثم الضغط، ثم الإرخاء دون انقطاع، حتى وصول الإسعاف. وإذا لم يكن المرء بمفرده، فينبغي المناوبة على الضغط بعد دقيقتين تقريبا.

«إوعى تضرب مراتك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية

طرق الوقاية من توقف القلب المفاجئ

1. ممارسة الرياضة بانتظام تُعزز صحة القلب وتقلل خطر توقفه.

2. تناول غذاء متوازن قليل الدهون والملح يحافظ على شرايين سليمة.

3. الإقلاع عن التدخين والكحول ضروري لمنع أمراض القلب.

4. متابعة ضغط الدم ومستوى الكوليسترول للكشف المبكر عن المشاكل.

امراض القلب

5. تقليل التوتر النفسي يساهم في سلامة القلب.

6. الفحوصات الطبية الدورية تساعد في الوقاية والكشف المبكر.

7. تعلم الإسعاف الأولي والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) قد يُنقذ الحياة حين الطوارئ.

