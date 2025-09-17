قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء يوقع برتوكول التحالف الوطنى لتعزيز دورة كمصدر للبيانات

أرشيفيه
أرشيفيه

يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    انـطلاقاً من دوره الرائد باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر،  تعزيز شراكاته المؤسسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

وفي هذا الإطار، شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات مشتركة تدعم التخطيط السليم وصناعة القرار المبني على الأدلة.
ويــؤكد هذا البروتوكول المكانة الاستراتيجية للجهاز باعتباره المرجعية الوطنية للبيانات، الذي يوفر مؤشرات شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يمكن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من صياغة مبادرات تنموية أكثر دقة وفاعلية.
كما يتيح التعاون مع التحالف الوطني – خاصة في مبادراته التنموية الكبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم – تحديد الفئات المستهدفة على نحو علمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويــأتي هذا التعاون ليعكس حرص الجهاز على تعبئة الجهود الوطنية وتوظيف الثروة المعلوماتية التي ينتجها، في خدمة العمل الأهلي والتنموي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على البيانات والمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
تــؤكد هذه الشراكة على قناعة الجهاز الراسخة بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ووضع المواطن المصري في قلب أولويات التنمية.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

الحبس

الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية ضارة بالحيوان

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

حزب «المصريين»: زيارة ملك إسبانيا وزوجته لمصر حدث دبلوماسي مهم

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

