موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
برلماني: يجب أن نفخر بـ مصر وقيادتها في وقف الحرب على قطاع غزة
عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: الرئيس السيسي الشخص الأنسب لنيل جائزة نوبل للسلام
رئاسة الجمهورية: ويتكوف وكوشنير أكدا تقدير أمريكا لدور مصر في إنهاء حرب غزة
وزير الصحة يحيل مدير مستشفي الخازندارة وموظف التذاكر وآخرين للتحقيق
الرئيس السيسي: أتطلع لاستقبال الرئيس ترامب ليشهد توقيع اتفاق شرم الشيخ
الرئيس السيسي : نتطلع لتوقيع اتفاق غزة في أقرب وقت ممكن
محمود الليثي عن احتفالات الفلسطينيين بـ سطلانة: الحمدلله إني سببت فرحة ليهم
اتحاد العمال: وقف إطلاق النار في غزة خطوة إنسانية طال انتظارها
وفاة ونقل 29 مريضا.. تفاصيل حريق بمستشفى خاص في الإسكندرية
بارقة أمل.. جوتيرش: فرق الأمم المتحدة جاهزة لتعزيز الإغاثة والإيواء في غزة
الشيوخ: العناية الإلهية اختارت السيسي لإنقاذ المنطقة وإقرار السلام باتفاق إيقاف الحرب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوتيريش
جوتيريش
ناصر السيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة الدولية مستعدة للتحرك فورًا، مؤكداً أن فرقها جاهزة لتعزيز جهود الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات الطبية العاجلة في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش أن اتفاق غزة يمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين، داعيًا إلى رسم مسار سياسي واضح ينهي الاحتلال ويفتح الطريق أمام تحقيق حل الدولتين.

كما حث على إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان وقف دائم لإطلاق النار، واصفًا الاتفاق بأنه "إنجاز كانت المنطقة والعالم بأمسّ الحاجة إليه"، مشيدًا في الوقت نفسه بأدوار الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوصل إليه.

وأكد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول الآمن والمستدام إلى المحتاجين في غزة، مشددًا على أهمية التخلص من العراقيل البيروقراطية وتسريع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.

واختتم جوتيريش تصريحه بالتذكير بأن الكلفة الإنسانية الباهظة لهذا الصراع لا يمكن أن تُنسى، وأن معاناة المدنيين يجب أن تبقى في صدارة أولويات المجتمع الدولي.

جوتيرش حرب غزة الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة اتفاق غزة

