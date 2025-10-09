السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الخميس) تنفيذ حكم القتل حدًا في الإرهابي محمد بن حسين بن علي آل عمار لارتكابه جرائم إرهابية بالمنطقة الشرقية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية ؛ فإن المتهم أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في المشاركة بعمليات إرهابية أسفرت عن مقتل رجلي أمن، إضافة إلى خطف وقتل القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، محمد بن عبدالله الجيراني، وتفجير أنابيب نفط وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة، وتمويل الأعمال الإرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حد الحرابة، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حُكم القتل حدًا.

كما أكدت الداخلية السعودية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.