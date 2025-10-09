عقب السيطرة على حريق مستشفى راقودة .. نقل 19 مريضا إلى أماكن أخرى

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تمت السيطرة التامة على الحريق الذي نشب اليوم داخل مبنى مستشفى راقودة (البلشي سابقًا) بمنطقة كرموز، بنطاق حي غرب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، والدفع بعدد ٩ سيارات إطفاء و١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

وسبب الحريق ماس كهربائي بالدور الرابع بالمستشفي امتد للواجهه وادى الى اشتعال ٣ سيارات كانت متوقفة أمام المستشفى.

وقد تم اتخاذ اللازم عاجلا بتواجد الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وقيادات المحافظة وتم إخلاء جميع الحالات بنسبة ١٠٠% .

كما أكد المحافظ أنه تم نقل جميع المرضى إلى مستشفيات بديلة لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية وتم نقل 8 حالات جمال عبد الناصر و 7 حالات كرموز العمال و2 حالة مستشفي فاطمه الزهراء وعدد2 حالة جمال حماده، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأضاف المحافظ أن الجهات المختصة بدأت في إجراء المعاينات الفنية اللازمة لحصر حجم التلفيات واستكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحريق بدقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف والأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مما حقق سلامة كافة المواطنين.