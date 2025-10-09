قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الشباب المصري: وقف الحرب بغزة يثبت ثقل وقوة مصر في المنطقة

فرحة سكان غزة بالتوصل لاتفاق سلام
فرحة سكان غزة بالتوصل لاتفاق سلام
الديب أبوعلي

رحّب مجلس الشباب المصري بالإعلان الصادر اليوم من مدينة شرم الشيخ بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إنسانيًا وسياسيًا مهمًا على طريق إنهاء معاناة المدنيين في القطاع، وعودة الأمل إلى المنطقة بعد شهور طويلة من الحرب المدمّرة.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن مصر نجحت مرةً أخرى في إثبات مكانتها المحورية كقوة إقليمية فاعلة، استطاعت أن تجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار، وتُخرج من رحم الحرب بارقة أمل جديدة للسلام.

وأشار البيان إلى أن مفاوضات شرم الشيخ برعاية مصرية وبتنسيق مع أطراف دولية، عكست «المصداقية والثقل السياسي للدبلوماسية المصرية التي اختارت طريق الحلول السلمية وحماية الإنسان قبل أي اعتبارات أخرى».

وأوضح المجلس، أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تتضمن وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تُعد خطوة ضرورية لبناء الثقة وتهيئة الأرضية لمفاوضات أوسع تتناول مستقبل الأمن والإعمار في غزة.

كما دعا البيان إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتوفير ضمانات دولية تكفل الالتزام الكامل ببنوده ومنع أي انتكاسة تعيد دوامة العنف.

وأضاف البيان، أن مجلس الشباب المصري، في إطار رسالته المجتمعية والإنسانية، على استعداد للمشاركة في أي مبادرات إغاثية أو شبابية تُسهم في دعم المدنيين المتضررين من الحرب، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية وشركاء العمل الأهلي والإنساني في الداخل والخارج.

وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: «نرحب بكل قوة بالإعلان عن وقف إطلاق النار المعلن اليوم في شرم الشيخ.

وأكد أن الدور المصري كان وما يزال محوريًا، فالقاهرة أثبتت مرة أخرى أنها مركز صنع القرار الإقليمي وقادرة على الجمع بين الأطراف وفتح باب الأمل لشعب أنهكته الحرب.

وشدد: لابد أن يكون التنفيذ سريعًا وواضحًا، لأن إدخال المساعدات إلى غزة رحلة إنسانية قبل أن تكون ملفًا سياسيًا، وأن مجلس الشباب المصري جاهز يشارك بكل طاقته في أي مبادرات مجتمعية أو إنسانية تخفف عن إخوتنا في غزة وتعيد إليهم الأمل».

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن نجاح مصر في تحقيق هذا الاختراق الدبلوماسي الجديد يُعد لحظة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ويبرهن أن القاهرة لا تزال تمثل الضمير العربي وصوت العقل في إدارة أزمات المنطقة، مستندة إلى تاريخ طويل من الالتزام بالقضية الفلسطينية والحرص على استقرار الشرق الأوسط.

مجلس الشباب المصري مدينة شرم الشيخ قطاع غزة وقف إطلاق النار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

أرشيفية

الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي

اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الكهرباء لبحث التنسيق بين الجهات المعنية

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد