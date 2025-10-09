قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
رفيق خفي للأرض.. اكتشاف كويكب صغير يسلك نفس المدار منذ 6 عقود
أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس
دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء
رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل
أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور
ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست
ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة
ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم
ترامب: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين
هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

تحدث هشام حنفي نجم الاهلي السابق  عن تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

تصريحات هشام حنفي

قال هشام حنفي:"تأهل مصر  لكأس العالم إنجاز كبير يجب أن ياخذ حقه واللاعبين يجب أن يكونوا وواضح مجهود الدوله مجهود المسئولين مع المنتخب الوطني".

وتابع في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "نفسي كل لاعب ينزل في المباراه يقول كلمة للجمهور ويكون في بروتوكول للفرحه وتوزيع تيشيرتات المنتخب وتتوزع على الجماهير".

وأضاف: "فكرة أن وجود احتفالية كبيرة يوم الخميس فكرة عظيمة واللاعبين تستحقها".

وأتم:"ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي، ولديه طريقة لعب هجومية ستفيد الفريق".

إعلان التعاقد مع “ياس سوروب”

وقد أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي “ياس سوروب” ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف، وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة. 

وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.

