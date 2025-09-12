أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية يستغيثون بالتعليم : خفضوا لنا المصروفات

أصدر اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات بيانا إعلاميا عبر خلاله عن رفضه لقرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات ورفع أسعار كتب المدارس الرسمية.

وقال اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات في بيانه : نحن ندفع مصروفات المدارس الرسمية لغات في البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية وبالتالي من حقنا ان نعامل نفس معاملة طلاب المدارس الحكومية الذين يتسلمون الكتب المدرسية مجانا ، فمن حقنا كأولياء أمور في المدارس الرسمية لغات نفس المعاملة، لأن الفرق الوحيد إن كتابي (الرياضيات والعلوم) بيُترجموا للإنجليزية.

وأضاف اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات : منذ بداية إنشاء المدارس الرسمية لغات ( المدارس التجريبية ) ، كنا ندفع فقط تكلفة ترجمة الكتابين العلوم والرياضيات للغة الانجليزية (Math & Science) وأصبح الاستلام مثل المدارس العادية… فبأي حق يتم فرض مصاريف جديدة علينا وإجبارنا على دفع ثمن الكتب مرتين (مرة بالبريد ومرة في المدرسة)؟

وقال اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات : نحن متعاقدون منذ سنوات على نوعية تعليم محددة وبمصاريف معينة، ووفقًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" لا يحق تعديل الشروط بأثر رجعي ، وفي حال إقرار أي تعديل في القوانين، فينطبق التعديل فقط على الطلاب الجدد

وأخيرا أعلن اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات مطالبه من وزير التربية والتعليم والتي تمثلت فيما يلي :

الإبقاء على نفس قيمة المصروفات المتفق عليها وقت التعاقد.

دفع قيمة ترجمة الكتابين فقط (Math & Science).

تخفيض المصروفات الحالية لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على ولي الأمر، خصوصًا لمن لديه أكثر من 3 أبناء في نفس النوع من التعليم.

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1: 2427.43 جنيها

كي جي 2: 1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه