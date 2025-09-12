زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تسبب زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (مصروفات المدارس التجريبية ) و إرتفاع أسعار الكتب المدرسية فيها بشكل مفاجئ ، في حالة غضب كبيرة بين أولياء الأمور قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه رسمياً 20 سبتمبر 2025

وأكد أولياء الأمور عبر جروباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، أنهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قائلين : نحن أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) فوجئنا هذا العام بزيادة كبيرة في المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة دون إتاحة حرية الاختيار كما كان في الأعوام السابقة.



وأضاف أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) : إن هذه الزيادات المفاجئة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها معظم الأسر المصرية، والتي تسعى جاهدة لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لأبنائها ، خاصةً أن التعليم حق أصيل كفله الدستور لكل طفل، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء فوق طاقة الأسر.

وقال أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) : أن إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية يعد مخالفة لمبدأ حرية الاختيار، خاصة مع توافر بدائل تعليمية حديثة (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب)، وهو ما يزيد من المعاناة بلا داعٍ.

وفي هذا الإطار أكد أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) أنهم يطالبون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي :

إعادة النظر بشكل عاجل في زيادة مصروفات المدارس التجريبية.

إلغاء إلزام شراء الكتب وترك الأمر اختيارياً لولي الأمر.

وضع آلية عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

ومن جانبها أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن اقتراب العام الدراسي الجديد يمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المصرية، في ظل ما يتطلبه من نفقات متعددة تشمل الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والمصروفات الدراسية، خاصةً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة.

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : "ولي الأمر يحاول جاهدًا تدبير احتياجات أبنائه، ولكنّه ليس مستعدًا لتحمل مفاجئآت تتعلق بـ زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات ، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ولذا، كان إعلان وزارة التربية والتعليم بـ زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات بمثابة صدمة لأولياء الأمور".

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : "لا أحد ينكر أهمية توافر الكتب المدرسية مع الطلاب منذ بداية الدراسة، لكن كان من الأفضل أن تتم الزيادة بشكل تدريجي، أو على الأقل يُعاد النظر في قيمة الأقساط، بما يراعي الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر".

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر قائلة : أن العديد من أولياء الأمور يختارون المدارس التجريبية الرسمية لغات بحثًا عن مستوى تعليمي أفضل، واهتمام أكبر بتدريس اللغات، كفرصة لتأهيل أبنائهم بشكل أفضل لسوق العمل في المستقبل لذا يطالبون من الوزارة دعمهم ليستطيعوا استكمال مسيرة ابنائهم التعليمية .

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1: 2427.43 جنيها

كي جي 2: 1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه