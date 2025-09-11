قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

أسعار كتب العام الدراسي الجديد
أسعار كتب العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات “سداد كامل” ، مؤكدةً ما يلي :

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الرسمية للغات المدارس الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء

في ختام الأسبوع الدعوي للأزهر: الاحتفال بميلاد النبي ﷺ يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد على الاقتداء بسيرته

بالصور

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد