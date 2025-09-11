تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات “سداد كامل” ، مؤكدةً ما يلي :
- كي جي 1 : 830 جنيه
- كي جي 2 : 830 جنيه
-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه
- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه
- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :
- مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
- عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026
- موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
- إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.