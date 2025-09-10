قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
أخبار البلد

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن ضوابط تسديد مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

 مصروفات المدارس الرسمية في مصر

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه يجوز تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات ومقابل الخدمات وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط فيما عدا مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تقسيطها على قسطين، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، فيتم تسديدها دفعة واحدة مع القسط الأول. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في جميع الأحوال يتم تحصيل جميع مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ومقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب ومقابل الانتفاع، وجميع ما يستحق من مبالغ مالية، بإحدى وسائل الدفع غير التقليدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 عبر منافذ التحصيل المحددة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دون غيرها، ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “حال عدم سداد قيمة مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات أو أي قسط منها أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب خلال عام دراسي واحد، يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس الحكومية التي تدرس المناهج العربية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إلزام طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات،  بسداد قيمة المصروفات الدراسية، والتي تشمل ثمن جميع الكتب المشتراة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذا مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية التي تُسلم لهم، إن وجدت، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميعًا، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تلتزم المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بكل محافظة، بتوريد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات، لحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، وتعامل بنسبة (100%) ويتم توزيعها كالآتي”:

أولا: (10%) تودع بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات التي لم تف مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية، بناءً على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل بقرار من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.

ثانيا: 90% تصرف كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسئولي إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل بنسبة 100%.

