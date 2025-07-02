مصروفات المدارس الرسمية 2026 ونظام تقسيطها|قرار عاجل من وزير التعليم الآن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثاني الاعدادي 320 جنيه

الصف الثالث الاعدادي 220 جنيه

الصف الاول الثانوي العام 545 حنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 530 جنيه

الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 245 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيه

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية تقسيط مصروفات المدارس 2026 على قسطين كما يلي :

من مرحلة رياض الاطفال حتى الثاني الاعدادي : 255 حنيه قسط أول في اول اكتوبر + 65 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025

الصف الثالث الاعدادي : 180 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 40 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025

الصف الاول الثانوي العام : 430 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيه قسط اول في اول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

الصف الأول الثانوي الفني بكافة انواعه وأنظمته : 200 جنيه قسط أول في أول اكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته : 185 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم سداد مصروفات المدارس 2026 من خلال منافذ التصيل الالكتروني المتعاقدمعها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، أو كود الطالب للطلاب غير المصريين