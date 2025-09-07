اتحاد أمهات مصر: معارض «أهلا مدارس» تخفف الأعباء وتدعم الأسر

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن معارض "أهلاً مدارس 2025" تمثل مبادرة مجتمعية مهمة وناجحة، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته مختلف المحافظات منذ انطلاقها.

وأضافت عبير أحمد، في بيان لها، أن هذه المعارض أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة تقل في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 50% عن أسعار السوق، ما يخفف الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن تنوع المعروضات ما بين الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والحقائب، والأجهزة التعليمية بأسعار مخفضة، يصب في مصلحة أولياء الأمور والطلاب معًا، ويعكس نجاح الفكرة في تلبية مختلف الاحتياجات بجودة مناسبة.

ودعت أولياء الأمور إلى الاستفادة من معارض "أهلاً مدارس 2025" عند شراء مستلزمات أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه المعارض تتيح لهم فرصة الحصول على احتياجات المدرسة بجودة مضمونة وأسعار مخفضة بشكل ملحوظ، ما يخفف العبء المالي في بداية العام الدراسي.

وأكدت أن الإقبال على هذه المعارض لا يحقق فائدة اقتصادية للأسر فقط، بل يساهم أيضًا في نشر ثقافة الشراء من مصادر موثوقة ومعتمدة، تضمن تنوع المنتجات وتوافرها، بعيدًا عن الاستغلال وارتفاع الأسعار في الأسواق العشوائية.

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات معرض "أهلا مدارس 2025" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، وبحضور قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من خلال توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث تتراوح نسب التخفيض بين 30% و50% على مختلف المنتجات.

الأدوات المدرسية

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب بمختلف الأحجام والأشكال، حيث تتراوح أسعار الحقائب بين 150 جنيها وحتى 650 جنيها، لتناسب مختلف الفئات.

أسعار المستلزمات المكتبية

كما شهدت أسعار المستلزمات المكتبية تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر علبة الكشاكيل 60 ورقة من 90 جنيها إلى 65 جنيها، والكشاكيل 80 ورقة من 110 جنيهات إلى 87 جنيها. كذلك تراوحت أسعار دستة الأقلام الجاف بين 30 جنيها و70 جنيها.

معارض "أهلا مدارس"

وأشار الوزير إلى أن إقامة المعرض تأتي ضمن سلسلة من معارض "أهلا مدارس" التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير احتياجات الأسر المصرية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يعكس دور الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.