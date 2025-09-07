قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
اتحاد أمهات مصر: معارض «أهلا مدارس» تخفف الأعباء وتدعم الأسر

ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن معارض "أهلاً مدارس 2025" تمثل مبادرة مجتمعية مهمة وناجحة، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته مختلف المحافظات منذ انطلاقها.

وأضافت عبير أحمد، في بيان لها، أن هذه المعارض أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة تقل في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 50% عن أسعار السوق، ما يخفف الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن تنوع المعروضات ما بين الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والحقائب، والأجهزة التعليمية بأسعار مخفضة، يصب في مصلحة أولياء الأمور والطلاب معًا، ويعكس نجاح الفكرة في تلبية مختلف الاحتياجات بجودة مناسبة.

ودعت أولياء الأمور إلى الاستفادة من معارض "أهلاً مدارس 2025" عند شراء مستلزمات أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه المعارض تتيح لهم فرصة الحصول على احتياجات المدرسة بجودة مضمونة وأسعار مخفضة بشكل ملحوظ، ما يخفف العبء المالي في بداية العام الدراسي.

وأكدت أن الإقبال على هذه المعارض لا يحقق فائدة اقتصادية للأسر فقط، بل يساهم أيضًا في نشر ثقافة الشراء من مصادر موثوقة ومعتمدة، تضمن تنوع المنتجات وتوافرها، بعيدًا عن الاستغلال وارتفاع الأسعار في الأسواق العشوائية.

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات معرض "أهلا مدارس 2025" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، وبحضور قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من خلال توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث تتراوح نسب التخفيض بين 30% و50% على مختلف المنتجات.

 الأدوات المدرسية

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب بمختلف الأحجام والأشكال، حيث تتراوح أسعار الحقائب بين 150 جنيها وحتى 650 جنيها، لتناسب مختلف الفئات.

 أسعار المستلزمات المكتبية

 كما شهدت أسعار المستلزمات المكتبية تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر علبة الكشاكيل 60 ورقة من 90 جنيها إلى 65 جنيها، والكشاكيل 80 ورقة من 110 جنيهات إلى 87 جنيها. كذلك تراوحت أسعار دستة الأقلام الجاف بين 30 جنيها و70 جنيها.

معارض "أهلا مدارس" 

وأشار الوزير إلى أن إقامة المعرض تأتي ضمن سلسلة من معارض "أهلا مدارس" التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير احتياجات الأسر المصرية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يعكس دور الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
ياسمين الخطيب
حفل مي فاروق ومدحت صالح
أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب
