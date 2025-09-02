التموين: إطلاق مبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات الزيوت، وذلك لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة الغش التجاري في صناعة الزيوت وضمان وصول منتج مطابق للمواصفات القياسية للمستهلك المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكدت الشركات التزامها الكامل بالتعاون مع وزارة التموين وأعلنت الشركات عن إطلاق عدد من المبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام، وذلك دعمًا للمواطن المصري وتخفيفًا للأعباء المعيشية، على أن يتم تطبيق هذه التخفيضات بشكل فوري في الأسواق، وتجاوزت نسبة التخفيض ١٥ % في منتجات بعض الشركات.

تخفيض أسعار الزيوت

أعلنت شركة تراست للتجارة والصناعة عن تخفيض سعر عبوة الزيت الخليط زنة واحد لتر لتصبح ٦٤ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها وعبوة ٧٠٠ مل تصبح ٤٧ بدلا من ٦٥ جنيها.

وأعلنت شركتا ألفا مصر للاستثمار الصناعي وتكرير الزيوت والشركة المصرية لاستخلاص الزيوت عن تخفيض الزيت الخليط العبوة واحد لتر لتصبح بسعر ٦٣ بدلا من ٧٦ وعبوة ٧٠٠ مل ٤٨ بدلا من ٦٠ جنيها.

وكذلك خفضت الإسكندرية لاستخلاص الزيوت سعر زيت الخليط العبوة واحد لتر لتصبح ٦٥ جنيها.

كما اعلنت شركتا صافولا مصر وأرما عن تخفيض سعر العبوة واحد لتر زيت خليط لتباع بسعر ٦٨ بدلا من ٧٧ جنيها والعبوة ٧٠٠ مل ٥٠ بدلا من ٥٧ جنيها.

وقررت شركة ارما ايضا تخفيض سعر زيت كريستال دوار الشمس لتصبح العبوة واحد لتر بـ ٩٠ بدلا من ١٠٣ جنيهات والعبوة ٧٠٠ مل بـ ٦٥ بدلا من ٧٣ جنيها.

وأوضح وزير التموين أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة.