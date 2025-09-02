التمثيل التجاري: 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات 1.2 مليار دولار

أكد رئيس التمثيل التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين تجسدت في الزيارات المتبادلة التي جرت على أعلى المستويات وآخرها الزيارة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الصين للمشاركة في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس فضلاً عن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة في يوليو الماضي.



جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً مع زهاو تاو Zhao Tao نائب سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتباحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين في إطار متابعة مخرجات زيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الصين في شهر يونيو الماضي.



17 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين خلال 2024

وأشار الشريف إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر وحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10%.



وقال: إن هيكل وأرقام التجارة الثنائية الحالية بين البلدين لا تزال أقل من التوقعات لأنها لا تعكس القدرات الحقيقية أو الإمكانات التي تتمتع بها الدولتين، فضلاً عن أهمية العمل على خفض الفجوة التجارية بين مصر والصين والسعي نحو تنمية التعاون المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وخاصةً تلك الخاصة بنقل التكنولوجيا.

1.2 مليار دولار استثمارات صينية في مصر

أشار إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر قد بلغ نحو 2800 شركة كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الصين نحو 1.2 مليار دولار في قطاعات مختلفة أهمها تصنيع الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية، المنسوجات، الصناعات الغذائية والاعلاف الحيوانية وغيرها من القطاعات المهمة.



من جانبه أكد نائب السفير الصيني بالقاهرة حرص بلاده على تنمية آفاق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الصين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقة القائمة على تحقيق مصالح الشعبين المصري والصيني وعمق الشراكة المصرية الصينية على كافة الأصعدة، والاستعدادات الجارية للاحتفاء بمرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام المقبل 2026.



شارك في الاجتماع Zhao Liuqing رئيس المكتب التجاري بسفارة الصين بالقاهرة والوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد على مدير شئون الدول الآسيوية، والسكرتير الأول التجاري محمد عطية بالإدارة، والسكرتير الأول التجاري شاهيندا عز العرب بإدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري.